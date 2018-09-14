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МИД России отреагировал на ультиматум США по инспекции химобъектов‍

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Россия на намерена в одностороннем порядке выполнять неправомерные требования США по дополнительным инспекциям химических объектов, а также реагировать на них. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, российская сторона под строгим международным контролем уничтожила все запасы химоружия в сентябре 2017 года. Кроме того, Москва продолжает добросовестно выполнять обязательства по конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), пишет «Федеральное агентство новостей».

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Захарова напомнила, что именно Соединенные Штаты настаивали на том, чтобы в конвенции были прописаны конкретные сроки по ликвидации химоружия. Вашингтон должен был это сделать в апреле 2017 года, но до сих пор США не избавились от внушительных запасов отравляющих веществ.

13 сентября представитель Госдепартамента США Маниша Сингх сообщила, что Вашингтон готов отказаться от введения второго, более жесткого пакета антироссийских санкций по «делу Скрипалей», если Москва даст гарантию в будущем не использовать химоружие и пообещает допустить иностранных экспертов проинспектировать свои химические объекты.

Как отметила Сингх, этого не произошло, поэтому США готовятся к введению пакета ограничительных мер.

В конце августа США ввели первый пакет новых санкций против России из-за «дела Скрипалей». В ноябре Вашингтон должен приступить к рассмотрению второго пакета, который предполагает понижение уровня дипотношений и почти полное сворачивание торговли, если Москва не пойдет на требования Вашингтона.

Отношения между странами обострились после инцидента в британском Солсбери, где 4 марта 2018 года были обнаружены без сознания британский агент, экс-сотрудник Главного разведуправления России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Лондон голословно обвинил Москву в покушении на Скрипалей с использованием нервно-паралитического вещества российского производства. Москва все обвинения категорически отвергает и требует прозрачного и независимого расследования.

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