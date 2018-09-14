Первый Кубок открытия Студенческой хоккейной лиги проходит в Казани

В Казани начался первый в истории Студенческой хоккейной лиги (СХЛ) Кубок открытия. По итогам кругового турнира сформируется российская команда для участия в зимней Универсиаде-2019, заявил управляющий директор СХЛ России Антон Храмцов.

Соревнования с участием хоккеистов в возрасте до 23 лет проходят с 14 по 16 сентября. Спортсмены разделены на четыре сборные — «Восток», «Запад», «Центр» и «Поволжье», пишет ИА «Татар-информ».

На XXIX Всемирную зимнюю Универсиаду, которая пройдет в Красноярске в следующем году, съедутся болельщики и спортсмены со всего мира. Эстафета огня стартует 20 сентября, в Международный день студенческого спорта.