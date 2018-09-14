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Пушков высмеял заявление Турчинова о тысячелетней истории ВМС Украины

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял в публичном пространстве заявление секретаря Совбеза Украины Александра Турчинова о тысячелетней истории украинских военно-морских сил (ВМС).

«Украинцы с изумлением узнали от Турчинова, что история украинских ВМС насчитывает аж 1000 лет! Т.е. ведет свое начало от времен, когда Украины не было и в помине», — написал политик в Twitter.

Он также предположил, что такими темпами Турчинов вскоре сообщит о тысячелетней истории украинских ВВС. В таком случае она должна вести начало от древнеукраинских ковров-самолетов, пошутил Пушков.

Ранее 14 сентября Турчинов во время спуска на воду первого украинского десантно-штурмового катера «Кентавр» заявил, что история украинских ВМС началась в византийские времена и насчитывает более тысячи лет.

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