Ледокол «Арктика» обещают достроить в срок

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) не будет переносить часть работ по строительству ледоколов ЛК-60 с Киров-Энергомаша на Уральский турбинный завод, несмотря на отставание от графика. По словам президента корпорации Алексея Рахманова, ситуация начала меняться.

«Мы видим, что пришли новые люди, которые наконец осознают проблематику, связанную со строительством этих ледоколов», — сказал Рахманов в интервью ТАСС.

Глава ОСК отметил, что ледоколы должны сдать в срок. Ранее появилась информация о том, что «Арктику» завершат позже из-за задержки изготовления паротурбинной установки, напоминает ИА «Би-порт».

Первый ледокол «Лидер», скорее всего, будет построен на дальневосточном судостроительном заводе «Звезда» в Приморском крае. Об этом министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил 8 сентября. Окончательное решение о строительстве примет президент России.