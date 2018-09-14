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Российские путешественники рассказали о своих суевериях

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Фото: Depositphotos
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Большинство российских путешественников верят в приметы, связанные с поездками. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса OneTwoTrip.

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На вопрос «Считаете ли вы себя суеверными?» утвердительно ответили 34% из более чем 3 тыс. респондентов. При этом ритуалу «посидеть на дорожку» следуют 75% опрошенных, говорится в сообщении, поступившем в iz.ru.

58% участников исследования кидают монетку в воду, чтобы вернуться в страну или город, но только 17% верят, что это реально работает.

Более половины респондентов (54%) смотрятся в зеркало, если пришлось вернуться за забытой вещью.

48% следуют местным ритуалам для исполнения желаний, о которых узнали на экскурсиях.

12 сентября монахиня из провинции Риетти (Италия), ехавшая на машине, попала в ДТП, пытаясь избежать встречи с черным котом. Увидев «приносящее несчастье» животное на дороге, женщина резко свернула и врезалась в припаркованный автомобиль. Этот автомобиль отлетел в ворота стоявшего рядом дома и загорелся.

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