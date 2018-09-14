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Во Франции прокомментировали слова спикера рады о Гитлере

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Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
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Власти Франции осуждают любые попытки оправдать нацизм. Так в стране прокомментировали высказывание спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия о «демократии Адольфа Гитлера».

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«Франция осуждает самым решительным образом любое оправдание нацизма», — сказала официальный представитель МИД Франции Аньес фон дер Мюль 14 сентября агентству ТАСС.

Ранее, 4 сентября, в эфире телеканала ICTV Парубий заявил, что фюрер Третьего рейха был «основоположником прямой демократии». Он отметил, что изучал этот политический режим, и призвал не забывать о «вкладе» Гитлера в его развитие.

После его заявления экс-министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко заявил, что Украина пробила дно и перешла черту международных приличий по всем скандалам и позорам.

Позднее Парубий объяснил, что его высказывание означало осуждение Гитлера, а не восхищение им.

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