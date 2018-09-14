Гиллиам, Герман и Чжанкэ

С 14 по 16 сентября в московском киноцентре «Октябрь» пройдет мини-фестиваль «Большой уикенд «Искусства кино», организованный в рамках совместного проекта одноименного журнала и «КАРО.Арт». Программа киносмотра состоит всего из нескольких фильмов, но это — четыре громкие премьеры хитов нынешнего фестивального сезона, а также спецпоказ антиутопии Алексея Германа «Трудно быть богом», приуроченный к 80-летию со дня рождения мастера.

— В течение всего года мы вместе с «Синематекой «Искусства кино» показываем классику отечественного и мирового кинематографа — в том числе, организовали ретроспективы Бергмана, Тарковского, Джармуша, — отметил в разговоре с «Известиями» куратор проекта «КАРО.Арт» Сергей Дешин. — Теперь, в начале нового сезона, мы решили сделать полноценный фестиваль длиной в уикенд.

Фестиваль будет состоять из важных премьер этого года, добавил Сергей Дешин. Некоторые фильмы вряд ли представится возможность еще раз увидеть на большом экране.

Открывает «Большой уикенд» многострадальный долгострой Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота». Работа над картиной отняла у режиссера почти 30 лет. Вольная экранизация Сервантеса закрывала последний Каннский кинофестиваль. И это далеко не единственный фильм, прибывший в Москву с Лазурного берега. На «Золотую пальмовую ветвь» претендовала и новая работа классика Цзя Чжанкэ «Пепел — самый чистый белый» — эпическая мелодрама на фоне современной истории Китая. Несмотря на высокие оценки критиков, она осталась без наград.

«Девочке» 26-летнего бельгийского режиссера Лукаса Донта повезло больше. Драма об ученице балетной школы участвовала в секции «Особый взгляд» и завоевала сразу четыре приза, в том числе «Золотую камеру» за лучший дебют.

Также в программе «Большого уикенда» был заявлен фильм-сюрприз. Этот секрет организаторы раскрыли только на прошлой неделе после мировой премьеры картины в Венеции. Сюрпризом оказалась драма «Человек, который удивил всех» режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова про сибиряка, задумавшего обмануть смерть крайне экстравагантным образом. Это единственный российский фильм, отобранный в этом году в конкурсную программу Венецианского фестиваля, где он получил приз за лучшую женскую роль (Наталья Кудряшова) в секции «Горизонты».

Наконец, приятным сюрпризом для москвичей должен стать и показ картины «Трудно быть богом». Последняя работа Алексея Германа впервые будет продемонстрирована в столице с 35-миллиметровой пленки. Фильм представят сын режиссера, Алексей Герман-младший, который завершил пост-продакшн картины после смерти отца, и Леонид Ярмольник, исполнивший главную роль дона Руматы. После сеанса артист также обсудит фильм со зрителями.

— «Трудно быть богом» выходил в российский прокат пять лет назад. Уже тогда мы понимали, что фильм займет место в истории кино. А какое именно — зависит, конечно, от зрителя, — поделился с «Известиями» Алексей Герман-младший. — С тех пор картину посмотрели во множестве стран мира, от Японии до Америки, пусть ограниченным прокатом, но тем не менее. Для кого-то это работа сумасшедшего русского гения. Для других, может быть, просто сумасшедшего. Так или иначе, картина живет, ее смотрят и пересматривают, а это самое важное.

Все иностранные фильмы будут показаны на языке оригинала с субтитрами.