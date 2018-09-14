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Поднявший росгвардейца мужчина заявил, что обознался

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Мужчина, ради шутки поднявший на руки росгвардейца в московском метро, не признает свою вину. Он не согласен с обвинением в насилии по отношению к представителю власти.

«Я поднял сотрудника правоохранительных органов, потому что думал, что это мой знакомый. Я просто обознался», — сказал Ислям Малеков корреспонденту «РИА Новости».

Сегодня в Мещанском суде Москвы прошли предварительные слушания по делу, должна определиться дата рассмотрения по существу.

Видео, на котором Малеков подходит к сотрудникам Росгвардии на станции метро «Сухаревская», поднимает одного из них и некоторое время несет, появилось в соцсетях в начале мая.

Мужчину обвинили в применении в отношении полицейского насилия, не опасного для жизни. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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