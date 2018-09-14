РПЦ прекращает участие в структурах под председательством Константинополя

Русская православная церковь прекращает участие в структурах под председательством Константинопольского патриархата. Такое решение 14 сентября вынес Святейший синод РПЦ по итогам экстренного заседания, где обсуждались разногласия с Константинопольским патриархатом о возможной автокефалии украинской церкви.

Синод также объявил о том, что в храмах Московского патриархата прекращают молитвенное поминовение патриарха Константинопольского Варфоломея за Божественной литургией, сообщает «РИА Новости».

«Синод принял решение о приостановлении поминовения патриарха Константинопольского за богослужением Русской православной церкви», — сказал председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

В настоящее время на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь и Киевский патриархат.

В сентябре Константинопольский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископов из США и Канады «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине». В синодальном отделе Русской церкви по взаимоотношениям церкви с обществом расценили эти действия как вторжение на каноническую территорию Московского патриархата.

В апреле президент Украины Петр Порошенко заявил о проведении патриархатом Константинополя процедур для создания в стране единой поместной церкви.