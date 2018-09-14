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Москвич на спор выстрелил себе в ногу и оказался в больнице

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Житель Москвы попал в больницу с ранением голени из пневматического пистолета. Выяснилось, что его нанес он сам.

Мужчина обратился в поликлинику вечером 13 сентября. Ему оказали первую помощь и отправили в больницу, сообщает агентство городских новостей «Москва». Медики сообщили о ранении в полицию.

Пострадавший рассказал стражам порядка, что во время прогулки в Алешкинском лесопарке заключил пари со знакомым, что выстрелит себе в ногу, и сделал это. На что они спорили, мужчина не уточнил.

Полиция начала проверку по факту инцидента.

В августе британец Крис МакАдам поспорил с барменом в греческом баре и выпил 1,5 бутылки самбуки за 59 секунд. Сотрудник бара заявил, что если мужчина сможет употребить за 90 секунд 30 стопок напитка, то может не платить за выпивку, однако турист превысил этот показатель, так как, по его словам, очень любит этот ликер.

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