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Останки 241 бойца найдены во время поисковой экспедиции под Ржевом

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Поисковики третьей международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт» обнаружили останки 241 солдата и офицера, 29 памятных медальонов, выяснили 12 имен. Работы начались 2 сентября, в последний день, 14 сентября, были объявлены итоги. 

Базовый поисковый лагерь был разбит у деревни Кокошкино Ржевского района. Отряды волонтеров вели исследования в районе деревень Полунино, Бельково, Кокошкино. Есёмово, Знаменское, пишут Тверские ведомости. В этом году в экспедиции приняли участие более 500 человек. Они представляют 23 региона РФ, а также Латвию, Литву и Казахстан.

Торжественное захоронение всех останков планируется провести 22 июня 2019 года на Мемориальном кладбище советских воинов. Первым бойцом, чье имя было установлено по медальону, найденному поисковиками, стал уроженец Смоленской области Иван Михалев, пропавший без вести в 1942 году.

Неделю назад сводный поисковый отряд из Оренбурга отправился на Крымский полуостров в очередную экспедицию. Задачей этой осени стал поиск останков советских воинов, которые пали при обороне и освобождении полуострова в 1942–1944 годах.

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