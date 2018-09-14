Мусоросортировочные комплексы откроют в Новгородской области в декабре

В Новгородской области начались аукционы на создание мусоросортировочных комплексов в Окуловском и Старорусском районах. Планируется отбирать полезное вторсырье: макулатуру, металл, стекло, пластик, пленку, тетра-пак.

В Окуловском районе запустить мусоросортировочный комплекс собираются до 14 декабря этого года. Стоимость контракта превышает 11,3 млн рублей, информирует «Новгород.ру». Мощность должна составлять не менее 10 тыс. т отходов в год.

В Старорусском районе работы по созданию предприятия планируют завершить к 25 декабря. На эти цели из бюджета района выделили 13,1 млн рублей.

В России создается новая отрасль по обращению с отходами. Об этом «Известиям» на Восточном экономическом форуме заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Речь идет об утилизации твердых бытовых отходов.