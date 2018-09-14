Совет по вопросам объектов культурного наследия создали в Ярославле

В Ярославле создали общественный совет при департаменте охраны объектов культурного наследия. Он будет разрабатывать рекомендации для ведомства и давать общественную оценку законопроектам.

Как рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев, мнение общественности необходимо учитывать при решении вопросов, связанных с культурно-историческим наследием. Создание общественного совета при департаменте поможет улучшить работу по сохранению таких объектов. Об этом пишут ИА «ЯРНОВОСТИ».

Председателем общественного совета стал заведующий кафедрой регионоведения и туризма Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова кандидат исторических наук Андрей Данилов.

Он отметил, что новый орган намерен всячески содействовать департаменту в решении всех вопросов. Также он выразил уверенность, что взаимодействие между общественностью и департаментом будет слаженным и продуктивным.