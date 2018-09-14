Ученые в Польше нашли мумию мужчины с гнездом белки внутри

Медики из Вроцлавского медицинского университета в Польше обнаружили мумифицированный труп, подвешенный на дереве на высоте 25 м. Внутри мертвеца белка свила гнездо, пишет журнал Forensic Science International.

Находка была сделана еще в 2016 году, однако личность погибшего была до этого момента неизвестна. Специалисты выяснили, что тело принадлежало мужчине, который пропал в 2003 году.

Для проведения экспертиз его доставили в лабораторию, где специалисты выяснили, что в мумии прячется белка, обустроившая в теле мужчины настоящее жилище, сообщает телеканал «360».

По словам специалистов, тело сохранилось достаточно хорошо, потому что до него не могли добраться падальщики. Кроме того, сложились благоприятные атмосферные условия, а на погибшем были надеты две пары штанов и футболка. Исследователи надеются, что находка поможет им получить новые данные о поведении белок, поскольку для этих животных нехарактерно селиться в трупах.

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