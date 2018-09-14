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Подросток открыл стрельбу в нидерландском колледже

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Фото: TASS/DPA/Friso Gentsch
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Вооруженный 16-летний подросток открыл стрельбу из пистолета в колледже нидерландского города Рурмонд в провинции Лимбург. Об этом сообщает Голландская вещательная ассоциация (NOS).

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Инцидент произошел 14 сентября около 8:30 по местному времени (9:30 мск). Подросток вошел в здание учебного заведения, а затем достал из сумки с оружием пистолет и топор и начал стрелять в сторону студентов. После этого нападавший вышел из колледжа и сделал еще несколько выстрелов за его пределами.

В результате инцидента никто не пострадал, преподавателям удалось успокоить стрелка и передать его полиции. По словам очевидцев, у нападавшего был конфликт с одним учеником и, предположительно, он и был целью атаки.

Из-за инцидента в пятницу колледж временно закрыли, однако 17 сентября учебное заведение продолжит работу. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в сентябре 18-летний молодой человек был застрелен на территории школы в американском городе Норт-Лас-Вегас в штате Невада.

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