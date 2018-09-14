«Обезвредившая» грабителей сибирячка призналась в обмане

ГУ МВД по Новосибирской области проверит подлинность истории о том, что местная жительница спасла студентку от двух пьяных грабителей. В управлении подчеркнули, что единственное свидетельство случившегося — публикации в СМИ, никаких заявлений от участников событий не поступало.

Представитель главка рассказал «РИА Новости», что ни одна сторона не обращалась в полицию. В медицинских учреждениях также не сообщали о людях, госпитализированных с описанными в истории травмами (переломы челюсти и ребер).

Агентство отмечает, что якобы спасшая девушку Екатерина Швалюк 13 сентября разговаривала с журналистами. Она уточнила некоторые детали — в частности, сказала, что работает не тренером, а администратором в фитнес-клубе, но в целом всё подтвердила. На следующий день связаться с ней уже не удалось.

Новосибирский паблик «ВКонтакте» «АСТ-54», первым рассказавший об этом случае, позже сообщил, что сама Екатерина призналась во лжи. О случившемся администраторам паблика сообщила девушка, которая представилась сестрой потерпевшей студентки Кариной Абрамовой. Позже она удалила свою страницу, однако регистрационные данные указывают, что это мог быть виртуал Швалюк.

История о героическом поступке Екатерины Швалюк появилась в СМИ 13 сентября. Сообщалось, что она с балкона увидела нападение на 20-летнюю девушку, спустилась и обезвредила злоумышленников, несмотря на выстрелы по ногам из травматического пистолета.