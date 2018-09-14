Памятник собаке Найде в Комсомольске-на-Амуре повредили в третий раз

В Комсомольске-на-Амуре неизвестные в третий раз повредили памятник собаке Найде, или как его называют местные жители, «Комсомольской Хатико».

Как отметил автор памятника собаке Найде скульптор Евгений Попов, сломать случайно памятник невозможно, так как она сделана из армированного бетона.

Художник также рассказал, что собирается восстановить памятник в очередной раз и за свой счет, так как еще действует гарантийный срок, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Верная собака Найдка прославилась тем, что ждала своего хозяина 12 лет на остановке «Швейная фабрика». Там ее вместе с хозяином сбила машина. Найда выжила, хозяин — нет. Памятник Найде установили в начале июня на собранные из разных источников средства.