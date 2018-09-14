В Подмосковье выясняют причины смерти мужчины после укола

Мужчина скончался в Московской области после укола успокоительного. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Реутове на улице Комсомольская. Тело 29-летнего мужчины было найдено без внешних признаков насильственной смерти. В ходе проверки следователи выяснили, что его родители вызвали скорую помощь из-за неадекватного поведения сына, пишет «Ридус». По прибытии медиков мужчина вел себя агрессивно, в связи с чем фельдшер принял решение сделать пациенту укол успокоительного. Спустя несколько минут мужчина скончался.

Как передает агентство городских новостей «Москва», с места происшествия была изъята пластиковая бутылка с веществом растительного происхождения. Назначена судмедэкспертиза тела погибшего для выяснения причины смерти.

29 августа сообщалось, что СК проводит проверку после смерти новорожденного в роддоме в Ижевске.