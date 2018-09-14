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Природный пожар локализовали у поселка в Оренбургской области

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Пожарным удалось локализовать возгорание лесополосы и сухой травы у поселка 9 мая в Оренбургской области. Угроза распространения огня снята. Эвакуировать население из поселка не нужно, рассказали в МЧС Оренбургской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 13:20. Горит около 0,3 га травы. Пожару присвоен повышенный номер сложности, поскольку была угроза распространения огня из-за сухой и ветреной погоды, сообщает РИА «Оренбуржье».

К ликвидации возгорания привлечены 182 человека и 34 единицы техники. Со станции Оренбург для тушения пожара прибыл пожарный поезд.

В Финляндии эвакуируют жителей села Сало из-за пожара на свечном заводе. Там горит около 200 т парафина.

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