Минфин РФ разъяснил решение суда по долгу Украины

Решением об отмене взыскания с Украины $3 млрд в пользу России Апелляционный суд Англии констатировал необходимость проведения всеобъемлющего судебного процесса для изучения данного дела. Такой ответ дали в Минфине РФ 14 сентября.

Как пояснили в ведомстве, суд удовлетворил жалобу Украины на вердикт Высокого суда Лондона, «чтобы установить наличие или отсутствие доказательств» к четвертому доводу Украины о том, что заемщик выпустил еврооблигации якобы под давлением со стороны кредитора, то есть России.

Как пояснили в Минфине, решение указывает на то, что довод «не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса», сообщает агентство «РИА Новости».

«Министерство финансов Российской Федерации поручило доверительному управляющему еврооблигациями — компании The Law Debenture Trust Corporation plc — подать в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение по четвертому доводу Украины», — добавляется в заявлении.

Согласно заявлению ведомства, теперь либо будет организован новый судебный процесс, либо Киев всё же обяжут выплатить Москве долг.

Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Украины 14 сентября. Дело будет рассматриваться Высоким судом Лондона повторно в рамках классического судопроизводства, а не по ускоренной процедуре.

В 2013 году Украина разместила суверенные еврооблигации на $3 млрд в пользу России. Заем должен был быть погашен в декабре 2015 года. До установленного времени Киев обслуживал долг, но затем допустил дефолт.

После госпереворота в стране новые власти ввели мораторий на выплату долга. В 2016 году Россия обратилась в Высокий суд Лондона, который в марте обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в размере $3 млрд, а также $75 млн неосуществленного купонного платежа и штрафные проценты.

Украинские юристы в ходе слушаний заявили, что судья Высокого суда Лондона «не в полной мере учел особенности украинского законодательства», что якобы привело к решению в пользу России.