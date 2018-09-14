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Губернатор Орловской области вступил в должность

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Андрей Клычков вступил в должность губернатора Орловской области. Ему вручили должностной знак главы региона, появившийся по инициативе его предшественника  Вадима Потомского.

Церемонию инаугурации посетили полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, почетный председатель Совета Федерации РФ Егор Строев, депутат Государственной думы РФ, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов и др.

«Сделаем всё, чтобы Орловщина была процветающим, современным, комфортным для жизни регионом», — цитирует Клычкова InfoOrel.ru.

Андрей Клычков (род. 2 сентября 1979 года, Калининград, СССР) был депутатом Московской городской думы от партии КПРФ в 2009–2017 годах. Член президиума центрального комитета КПРФ с 2013 года, секретарь ЦК КПРФ с мая 2017 года.

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