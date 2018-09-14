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Женщина убила зятя за издевательства над дочерью на Кубани

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В Темрюкском районе Краснодарского края пожилая женщина убила сожителя свой дочери, который избивал их обоих. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

По версии следствия, 11 сентября между 39-летним мужчиной и двумя женщинами произошел конфликт, в ходе которого мужчина стал избивать женщин. Старшая из них нанесла мужчине ножевые ранения.

Пострадавший получил два удара ножом в область грудной клетки, но успел дойти до соседа и попросить помощи. Позже он скончался в больнице. Об этом пишет ИА KrasnodarMedia. Отмечается, что в момент происшествия все находились в состоянии алкогольного опьянения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. В настоящее время подозреваемая находится в больнице, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

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