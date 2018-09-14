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В ЦБ увязали ослабление рубля с оттоком капитала

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Ослабление рубля, происходившее в последнее временя, связано с оттоком капитала, который, в свою очередь, обусловлен изменением внешних условий. Об этом говорится в релизе ЦБ РФ, представленном в пятницу, 14 сентября, по итогам заседания совета директоров.

Отмечается при этом, что сальдо текущего счета платежного баланса остается на высоком уровне благодаря стабильным ценам на товары российского экспорта и значительно превышает объемы выплат по внешнему долгу в ближайшее время. В этой связи в Банке России полагают, что решение о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке позволит ограничить курсовую волатильность.

Между тем главный стратег компании «БКС Глобал Маркетс» Вячеслав Смольянинов в своем обзоре обратил внимание на тот факт, что за неделю отток капитала из акций и облигаций РФ со стороны фондов вырос вдвое. По его данным, за неделю с 6 по 12 сентября совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков со стороны фондов составил $270 млн, тогда как неделей ранее этот показатель составил $140 млн, сообщает «Финмаркет»

14 сентября Центробанк также повысил ключевую ставку на 25 б.п. — до 7,5% годовых. Это произошло впервые с декабря 2014 года. На этом фоне курс рубля начал расти по отношению к бивалютной корзине. 

С августа российская национальная валюта находится под давлением, в частности, из-за обострения санкционной политики США и покупкт Центробанком валюты на внутреннем рынке

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