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Белгород и китайский Циндао могут построить медицинский кластер

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На китайско-российском форуме регионального сотрудничества подписан меморандум о торгово-инвестиционном взаимодействии между Белгородом и китайским инвестиционным парком развития и строительства Циндао. Он предусматривает развитие отношений в туризме, промышленности, медицине и информационных технологиях.

Как сообщил ИА «Абирег» гендиректор корпорации «Развитие» Константин Тетерин, у китайской стороны есть наработки в сфере высоких технологий и предложения по строительству медицинского кластера.

Со своей стороны, Белгородская область будет продвигать свою продукцию на рынке КНР. Согласно меморандуму, регион может открыть бесплатный офис в технопарке Циндао.

Циндао является городом субпровинциального значения в Китае, он стоит на берегу Желтого моря, является крупным портом и промышленным центром.

Агентство уточняет, что в 2017 году общий объем товарооборота между Россией и Циндао составил 29,9 млрд рублей. Это почти на 20,5% большем, чем в 2016 году. Сейчас в в Циндао существует 96 проектов с участием российского капитала. Их общая сумма — $66,5 млн.

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