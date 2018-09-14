Прямой эфир

Сотрудница банка похитила 9 млн рублей в Красноярском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Зеленогорске Красноярского края сотрудница банка пользуясь своиv служебным положением, смогла похитить более 9 млн рублей.

Выявить факт мошеннических действий удалось сотрудникам Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в Зеленогорске. Было установлено, что ранее не судимая женщина 1985 года рождения в течение нескольких лет оформляла кредиты на клиентов.

На данный момент удалось выявить 34 кредита, оформленных на 17 физических лиц. Полученными таким образом деньгами она распоряжалась по своему усмотрению. В общей сложности ей удалось «заработать» более 9 млн рублей, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бухгалтер рязанского ТЦ обвиняется в присвоении 1 млн рублей
Директор новгородской аптеки похищала лекарства для платы по кредитам

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017