Сотрудница банка похитила 9 млн рублей в Красноярском крае

В Зеленогорске Красноярского края сотрудница банка пользуясь своиv служебным положением, смогла похитить более 9 млн рублей.

Выявить факт мошеннических действий удалось сотрудникам Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в Зеленогорске. Было установлено, что ранее не судимая женщина 1985 года рождения в течение нескольких лет оформляла кредиты на клиентов.

На данный момент удалось выявить 34 кредита, оформленных на 17 физических лиц. Полученными таким образом деньгами она распоряжалась по своему усмотрению. В общей сложности ей удалось «заработать» более 9 млн рублей, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.