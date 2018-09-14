Роскомнадзор зафиксировал рост дисциплины организаторов точек Wi-Fi

Специалисты Роскомнадзора в августе проверили работу более 4,7 тыс. точек беспроводной сети Wi-Fi в общественных местах и отметили рост дисциплины их организаторов. Об этом информирует пресс-служба надзорного органа.

По результатам проверки нарушения порядка идентификации были выявлены в 106 таких точках, что составляет 2,25% от общего числа оцениваемых объектов. Кроме того, еще 40 точек (0,8%) не блокировали должным образом запрещенную информацию.

Результаты последнего месяца показывают более добросовестную работу организаторов Wi-Fi-точек, поскольку в первом полугодии показатель нарушений идентификации пользователей составил 4,4%, а за аналогичный период 2017 года их было около 10%.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что на портале федеральной службы зарегистрировались около 400 операторов связи для получения разрешительных документов.