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Заключенный колонии похитил из бюджета 28 млн рублей

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В одной из исправительных колоний Ростовской области сотрудники ФСБ раскрыли преступление на 28 млн рублей. Подозреваемым является житель Астрахани, который отбывал там срок. 

Мужчина через знакомых оформил фирму и заключил соглашения на поставку водоочистительного оборудования в рамках госпрограммы «Чистая вода». Таким образом заключенный присвоил средства, выделенные из бюджета, пишет RostovGazeta.

Еще одну мошенническую схему выявили в одной из колоний Краснодарского края. Уроженец Ставрополья обманул бизнесменов из Астрахани и Знаменска, Йошкар-Олы и Владикавказа.

Осужденный находил номера телефонов фирм в рекламных объявлениях и предлагал им услуги на поставку оборудования. Затем он назначал встречу и просил предпринимателей  положить от 3 тыс. до 28 тыс. рублей на счет его мобильного телефона, обещая вернуть деньги при встрече. Как передает «Астрахань 24», эту аферу он провернул как минимум 10 раз.

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