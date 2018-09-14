Прямой эфир

Массовое отравление коров проросшим картофелем зафиксировано в Якутии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В селе Нотора Республики Саха (Якутия) произошло массовое заболевание крупного рогатого скота. О нем в управление ветеринарии ветеринарного пункта города Ленска Ленского района Якутии сообщили местные жители.

Как сообщает пресс-служба республиканского департамента ветеринарии, к месту вызова прибыли ветеринарные врачи и сотрудники Ленской ветеринарно-испытательной лаборатории. После осмотра и необходимых анализов было установлено, что причиной заболевания стало употребление в пищу проросшего картофеля, в котором содержится соланин. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

Больным животным была оказана вся необходимая медицинская помощь и назначено лечение. Также специалисты провели профилактические беседы с населением о культуре кормления домашнего скота.

Также в пресс-службе департамента отметили, что в Ленском районе начались подготовительные мероприятия для успешной зимовки скота.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Корова пыталась проникнуть в парфюмерный магазин в Приморье
Мотоциклист и пассажирка пострадали в ДТП с коровой в Иркутской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017