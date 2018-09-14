Массовое отравление коров проросшим картофелем зафиксировано в Якутии

В селе Нотора Республики Саха (Якутия) произошло массовое заболевание крупного рогатого скота. О нем в управление ветеринарии ветеринарного пункта города Ленска Ленского района Якутии сообщили местные жители.

Как сообщает пресс-служба республиканского департамента ветеринарии, к месту вызова прибыли ветеринарные врачи и сотрудники Ленской ветеринарно-испытательной лаборатории. После осмотра и необходимых анализов было установлено, что причиной заболевания стало употребление в пищу проросшего картофеля, в котором содержится соланин. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

Больным животным была оказана вся необходимая медицинская помощь и назначено лечение. Также специалисты провели профилактические беседы с населением о культуре кормления домашнего скота.

Также в пресс-службе департамента отметили, что в Ленском районе начались подготовительные мероприятия для успешной зимовки скота.