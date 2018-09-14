Псков присоединился к акции «Неделя без автомобилей»

Власти Пскова призвали жителей города отказаться от автомобилей на неделю с 16 по 22 сентября. Именно в эти дни проходит Европейская неделя мобильности.

Как рассказали Псковскому агентству информации в городской администрации, жителям рекомендуют использовать другие способы передвижения, ездить на велосипедах, больше ходить пешком и стараться сохранить эту привычку. А завершится единая неделя мобильности 22 сентября акцией «Всемирный день без автомобиля».

Тема акции этого, 2018, года — «Выбирай и двигайся!» Она отражает концепцию скоординированной транспортной системы, благодаря которой у жителей появляется возможность использовать все виды транспорта.

Это должно привести к уменьшению количества аварий, заторов на дорогах, снижению городского шума и загрязнения воздуха.