Прямой эфир

В Италии автобус с боснийскими студентами попал в ДТП

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Stefano Guidi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По меньшей мере 15 студентов из Боснии пострадали в ДТП с участием автобуса на севере Италии. Водитель транспортного средства погиб на месте.

Авария произошла рано утром в пятницу, 14 сентября. Автобус, в салоне которого находились 55 человек, и грузовик столкнулись на трассе между городами Манербия и Брешия. Причины и обстоятельства ДТП выясняются, пишет Brescia Settegiorni.

12 сентября в Сочи загорелся рейсовый автобус, который вез пассажиров из Адлера в Ставрополь. Никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эдгард Запашный рассказал об обстоятельствах ДТП на Киевском шоссе
Более 40 человек пострадали после наезда внедорожника на толпу в Китае

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017