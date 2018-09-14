В Италии автобус с боснийскими студентами попал в ДТП

По меньшей мере 15 студентов из Боснии пострадали в ДТП с участием автобуса на севере Италии. Водитель транспортного средства погиб на месте.

Авария произошла рано утром в пятницу, 14 сентября. Автобус, в салоне которого находились 55 человек, и грузовик столкнулись на трассе между городами Манербия и Брешия. Причины и обстоятельства ДТП выясняются, пишет Brescia Settegiorni.

12 сентября в Сочи загорелся рейсовый автобус, который вез пассажиров из Адлера в Ставрополь. Никто не пострадал.