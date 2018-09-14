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Молодой рабочий сорвался с 12-метровой высоты в Приангарье

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В Шелеховском районе Иркутской области на производстве погиб 22-летний мужчина. Он сорвался с одного из цехов предприятия с высоты 12 м. От полученных травм он погиб на месте.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по факту произошедшего проводится доследственная проверка по ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда». Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

На данный момент было установлено, что рабочий выполнял работы в спецодежде, все необходимые средства индивидуальной защиты были ему выданы. Погибший работал электрогазосварщиком и в момент трагического происшествия проводил подрядные работы для организации.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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