Прямой эфир

Восьми инвесторам разрешили работать в индустриальном парке Севастополя

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Восьми инвесторам удалось получить согласование на работу в будущем индустриальном парке Севастополя. В общей сложности заявки подали 16 потенциальных резидентов.

Как сообщил глава Корпорации развития Севастополя Дмитрий Курков, парк «Гераклид» сейчас находится в стадии предварительной реализации, уточняет онлайн-издание «Новый Севастополь».

Он расположится на земельном участке в 77 га. Там будут 20 производственных площадок различного назначения. Строительство планируется начать уже в 2019 году.

Правительство Севастополя утвердило управляющей компанией для будущего парка «Корпорацию развития Севастополя» 9 июля. Де-юре парк «Гераклид» был создан в мае 2018 года. Сообщалось, что он будет заниматься в  том числе производством стройматериалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Кванториум» в Севастополе обещают открыть в конце года
Основателя Pink Floyd пригласили выступить с концертом в Севастополе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017