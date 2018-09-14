Восьми инвесторам разрешили работать в индустриальном парке Севастополя

Восьми инвесторам удалось получить согласование на работу в будущем индустриальном парке Севастополя. В общей сложности заявки подали 16 потенциальных резидентов.

Как сообщил глава Корпорации развития Севастополя Дмитрий Курков, парк «Гераклид» сейчас находится в стадии предварительной реализации, уточняет онлайн-издание «Новый Севастополь».

Он расположится на земельном участке в 77 га. Там будут 20 производственных площадок различного назначения. Строительство планируется начать уже в 2019 году.

Правительство Севастополя утвердило управляющей компанией для будущего парка «Корпорацию развития Севастополя» 9 июля. Де-юре парк «Гераклид» был создан в мае 2018 года. Сообщалось, что он будет заниматься в том числе производством стройматериалов.