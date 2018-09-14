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Детский кабинет психологический разгрузки открылся в Центре СПИД в Иркутске

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В Центре СПИД в Иркутске открылся первый в России специализированный детский кабинет психологической разгрузки и раскрытия диагноза у детей и подростков, рожденных с ВИЧ. Об этом сообщает пресс-служба Центра СПИД.

Детский кабинет психологической разгрузки и раскрытия диагноза у детей и подростков разместили в педиатрическом отделении Центра СПИД. Здесь будут работать врачи и психологи. Реализацию проекта организаторы приурочили к объявленному правительством РФ Десятилетию действий в интересах детей, сообщает ИА IrkutskMedia.

Как рассказала главный врач учреждения Юлия Плотникова, специалисты попытались создать такое место, где дети, подростки и их родители смогли бы восстановить душевное равновесие. Также Плотникова выразила надежду, что данный проект покажет, что регион борется с этой болезнью и борется эффективно.

Средства на реализацию проекта начали собирать на благотворительном аукционе мягких игрушек, созданных по эскизам детей Прибайкалья с положительным ВИЧ-статусом. Другую часть средств удалось привлечь в ходе турнира по мини-футболу среди представителей различных национальностей, проживающих в Прибайкалье. Провести художественное оформление комнаты вызвались художники Иркутска и области.

Открытие кабинета прошло в рамках VI Байкальского форума противодействия ВИЧ-инфекции. Его посетили более 200 врачей, ученых, соцработников и волонтеров. Почетным гостем форума стала профессор Маргалит Лорбер, занимающаяся фундаментальными исследованиями и лечением ВИЧ-инфекции, а также аутоиммунных и ревматологических заболеваний в университете Технеон в городе Хайфа (Израиль).

По словам организаторов форума, за годы его проведения он превратился в крупную площадку по обмену опытом и передовыми технологиями противодействия ВИЧ-инфекции.

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