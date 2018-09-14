Еврокомиссия выделит Украине €1 млрд

Еврокомиссия предоставит Украине макрофинансовую помощь на сумму €1 млрд. Соответствующий меморандум подписан в Киеве 14 сентября.

На церемонии подписания Украину представляли и.о. министра финансов Оксана Маркарова и глава Национального банка страны Яков Смолия. Со стороны Евросоюза присутствовал еврокомиссар по финансовой стабильности, финансовым услугам и Союзу рынков капитала Валдис Домбровскис.

Данная программа макрофинансовой помощи ЕС Украине стала четвертой. Решение о предоставлении Украине помощи было принято Советом Евросоюза в июне. В конце августа были согласованы условия получения суммы.

Финансовую помощь Украине с 2015 года оказывает и Международный валютный фонд. Киев ожидает получения в общей сложности $17,5 млрд. К настоящему моменту Украина получила уже $8,7 млрд.

6 сентября в Киев с рабочим визитом прибыла миссия МВФ. Задача сотрудников фонда — оценить выполнение Киевом бюджета на текущий год и ознакомиться с проектом бюджета на следующий. После этого фонд может возобновить кредитование страны. При этом министр социальной политики республики Андрей Рева отметил, что Киев не выполнил примерно 15 обязательств перед МВФ.