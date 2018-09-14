Прямой эфир

Женщина в Удмуртии перелезала под грузовым поездом и погибла

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Под колесами грузового поезда в Балезино республики Удмуртия погиб один человек, еще двое госпитализированы с травмами. Все они пытались сократить дорогу и сами полезли под состав.

По информации пресс-службы Кировского линейного отдела МВД России на транспорте, 13 сентября поезд совершал маневры, в это время под ним пробирались мужчина и две женщины. Одна из них скончалась на месте, остальные выжили. Проводится проверка для выяснения всех обстоятельств трагедии, отмечает ИА «Сусанин».

Как сообщалось 10 сентября, в Невинномысске Ставропольского края поезд сбил 25-летнего жителя Красноперекопска. По словам очевидцев, парень шел по путям в наушниках, ему отрезало ногу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Подмосковье поезд насмерть сбил двух человек
Локомотив без машиниста протаранил автомобиль в Приангарье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017