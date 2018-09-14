Женщина в Удмуртии перелезала под грузовым поездом и погибла

Под колесами грузового поезда в Балезино республики Удмуртия погиб один человек, еще двое госпитализированы с травмами. Все они пытались сократить дорогу и сами полезли под состав.

По информации пресс-службы Кировского линейного отдела МВД России на транспорте, 13 сентября поезд совершал маневры, в это время под ним пробирались мужчина и две женщины. Одна из них скончалась на месте, остальные выжили. Проводится проверка для выяснения всех обстоятельств трагедии, отмечает ИА «Сусанин».

Как сообщалось 10 сентября, в Невинномысске Ставропольского края поезд сбил 25-летнего жителя Красноперекопска. По словам очевидцев, парень шел по путям в наушниках, ему отрезало ногу.