Песков подтвердил подготовку к встрече Путина и Эрдогана 17 сентября

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил возможность проведения встречи российского лидера Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 17 сентября. Об этом он сообщил в пятницу, 14 сентября, журналистам.

«Да, такая встреча возможна, она готовится», — пояснил официальный представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что лидеры двух стран планируют провести переговоры 17 сентября и обсудить проблему сирийского Идлиба. Песков также отмечал 9 сентября, что Путин и Эрдоган договорились продолжить контакты.

6 сентября лидеры России, Турции и Ирана обсуждали в Тегеране сирийское урегулирование, напоминает «Федеральное агентство новостей». В ходе встрече Путин, в частности, заявил, что у Москвы имеются неопровержимые доказательства того, что в Сирии террористы готовят в Сирии провокации с химоружием.