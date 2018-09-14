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Пьяный мужчина погиб после наезда грузового поезда в Приангарье

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В Слюдянском районе Иркутской области грузовой состав наехал на жителя Байкальска. От полученных травм мужчина погиб. Отмечается, что в момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР по Иркутской области, по факту гибели мужчины организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

По предварительным данным, нетрезвый мужчина пытался перейти железнодорожные пути в районе остановки «Паньковка-2». Заметивший его машинист стал подавать звуковые сигналы, но безуспешно. Столкновения избежать не удалось. От полученных травм пешеход погиб на месте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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