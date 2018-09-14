Выбросы ядовитого газа в воздух зафиксированы в Нижнем Тагиле

Концентрация сероводорода в атмосфере Нижнего Тагила превышает норму в 5,2 раза. По информации Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, в городе произошел выброс ядовитого газа.

12 сентября показатель был выше нормы в 2,5 раза, отмечает ТагилСити.Ру. Сероводород имеет запах протухших яиц. В больших количествах этот бесцветный газ смертельно опасен для человека, сообщает «Вечерний Екатеринбург».

Регион с самым грязным воздухом в России–Бурятия, следует из данных Роспотребнадзора по итогам 2017 года. Также первые строчки антирейтинга заняли Хабаровский край, Иркутская область, Красноярский край, Курская область и Крым. Лучше всего показатели у Магаданской области и Чеченской Республики.