Стала известна причина смерти актера Михаила Асафова

Причиной смерти народного артиста России Михаила Асафова стал сердечный приступ. Об этом в пятницу, 14 сентября, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источники.

Актер скончался на 68-м году жизни 13 сентября. Он ушел из жизни за несколько дней до открытия 170-го сезона владимирского театра, передает НСН.

Асафов окончил школу-студию МХАТ. В 1977 году он пришел в труппу Владимирского академического театра драмы. За 40 лет актерской карьеры он сыграл более 100 ролей. Артист является обладателем премии имени Евгения Евстигнеева, а также неоднократно получал призы зрительских симпатий как лучший актер по итогам года. Кроме того, Асафов был телеведущим на городском канале Владимира. Церемония прощания с артистом состоится 17 сентября.