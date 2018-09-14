Необычного зайца обнаружили в поезде в Уссурийске

Сотрудники транспортной полиции задержали на станции Уссурийск необычного зайца. Имея билет на пассажирский поезд, мужчина решил прокатиться в полувагоне грузового поезда.

Как сообщает пресс-служба ЛО МВД России на станции Уссурийск, сотрудники совместно со стрелками военизированной охраны задержали 32-летнего жителя села Возжаевка Амурской области. Мужчина ехал домой в полувагоне грузового состава, при этом у него на руках был билет на пассажирский поезд сообщением Владивосток – Советская Гавань. Об этом пишет ИА UssurMedia.

Как рассказал сам задержанный, он купил билет на поезд, но увидел, как мимо на медленной скорости проезжал грузовой состав. Мужчина решил не дожидаться своего поезда и забрался в грузовой вагон. Планы добраться до дома побыстрее были испорчены, когда поезд, пройдя некоторое расстояние, остановился. Нарушитель вылез из вагона и в этот момент был задержан.

На задержанного были составлены два протокола об административных правонарушениях. Мужчине грозит штраф.