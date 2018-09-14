ЦОДД предупредил москвичей о пробках 14 сентября

Движение на вылетных магистралях из Москвы в сторону области будет затруднено 14 сентября около 15:00. Об этом рассказали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

По словам специалистов, плотный трафик связан с грядущими выходными и теплой погодой, способствующей загородным поездкам.

«Синоптики обещают теплую ясную погоду сегодня и завтра. Количество загородных поездок увеличится. <…> Вечерний час пик будет значительно растянут во времени. <…> Затруднения <…> будут продолжаться до 21:00–22:00», — приводит сообщение ЦОДД телеканал «360».

Основные затруднения ожидаются на съездах с Садового кольца, ТТК и МКАД. Также заторы будут на Раменском, Волгоградском, Мичуринском проспектах. Пробки прогнозируются и на Дмитровском, Щелковском, Волоколамском и Ленинградском шоссе, а также на Люблинской улице.

В связи с осложнением дорожной обстановки ЦОДД призвал автомобилистов к внимательности и аккуратности во время пути, соблюдению скоростного режима и соблюдению дистанции. Также выехать за черту города рекомендуется либо до 15:00, либо после окончания вечернего часа пик. Возвращаться в Москву лучше всего в воскресенье до 09:00 или после 15:00, когда поток машин будет менее интенсивным.

Как напоминает сетевое издание m24.ru, до конца недели в столичном регионе ожидаются теплые дни и прохладные ночи. По прогнозам Гидрометцентра, 14 сентября в столице будет солнечная и сухая погода, столбики термометров поднимутся до +19...+21 градуса.