Шоу «Мисс козочка» пройдет в честь 400-летия Урюпинска

В Урюпинске в выходные будут праздновать 400-летие города. Торжества откроются 14 сентября финалом футбольного турнира среди дворовых команд на приз имени Валентина Ивакина — уроженца Урюпинска, известного советского футболиста, вратаря «Спартака».

На главной площади 15 сентября проведут открытый конкурс «Хопёрская мастерица — 2018» и шоу «Мисс козочка — 2018», где выберут самую симпатичную козу. Запланирован также концерт «От Царицынской оперы с любовью» и фейерверк. На открытии нового театрально-досугового комплекса «Юбилейный» выступит фолк-исполнительница Пелагея, пишет ресурс novostivolgograda.ru.

Расположенный на левом берегу реки Хопёр Урюпинск в прессе и литературе нередко называют столицей российской провинции. Город известен самобытным народным промыслом — художественным вязанием изделий из козьего пуха.