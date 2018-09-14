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Великие Луки могут войти в «Серебряное ожерелье России»

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Великие Луки могут стать третьим городом Псковской области, включенным в федеральный историко-культурный туристический проект «Серебряное ожерелье России». Пока в него входят лишь Псков и Изборск.

По словам директора информационного туристического центра Анны Ремовой, которые приводит Псковская лента новостей, Великие Луки имеют соответствующий потенциал благодаря своим направлениям «Петровские города» и «По святым местам».

Эксперт обратила внимание на удобное расположение города: около 300 км от Пскова, 80 км границы с Белоруссией и 200 км — с Латвией. Кроме того, многовековая история Великих Лук как города-крепости связана с общерусскими процессами и событиями.

Сейчас современные магистрали связывают город с Москвой, Петербургом, Смоленском и Новгородом, с малыми русскими, белорусскими и прибалтийскими городами. На территории Великих Лук есть отели и базы, которые отвечают современным требованиям.

Также в городе есть объект культурного наследия федерального значения «Земляная крепость, построенная по приказу Петра I в 1704–1708 годах в связи с опасностью вторжения войск короля Карла XII».

В городском комитете культуры сообщили, что предложения по включению Великих Лук в проект «Серебряное ожерелье России» направлены в департамент по внутренней политике аппарата полномочного представителя президента в СЗФО.

В середине июля информационный туристический центр Псковской области презентовал возможности региона в журнале для путешественников National Geographic Traveler в России. Это рассказ об одной из древнейших областей страны, входящей в федеральный туристический проект «Серебряное ожерелье России».

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