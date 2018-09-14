МАМТ открыл юбилейный сезон оперой «Война и мир»

В Московском академическом музыкальном театре (МАМТ) им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко юбилейный сотый сезон начали с премьеры «Войны и мира».

Впервые опера была показана в Москве шесть лет назад, тогда зрители остались в восторге от постановки. Чтобы повторить успех, пришлось задействовать всех сотрудников театра — более 500 человек.

«Каждая постановка «Войны и мира», каждый повтор — это практически новая премьера. Это очень сложный труд, в течение сезона он практически невозможен», — рассказал главный дирижер МАМТ им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Феликс Коробов телеканалу РЕН ТВ.

По его словам, спектакль покажут лишь три раза — дольше артистам не выдержать. Гримерных на всех не хватило, в результате пришлось закрыть атриум, где зрители обычно проводят время в антракте.

С «Войны и мира» в театре начнется фестиваль Прокофьева — покажут балет «Каменный цветок» в хореографии Юрия Григоровича, «Золушку», «Любовь к трем апельсинам» и «Обручение в монастыре». В честь юбилейного сезона труппа решила исполнить лучшие спектакли последних годов.

Для молодой публики это шанс увидеть то, что давно не показывали на столичных подмостках. Планируется также много музыкальных новинок.

«Аиду», и «Хованщину», и «Лючию ди Ламмермур», «Пиковую даму» и «Евгения Онегина», и «Макбет», и «Медею» — все наши самые яркие, интересные и необычные спектакли, среди которых есть и очень популярные названия, и, наоборот, очень редкие», — пояснил худрук театра Александр Титель.

На вторую половину сезона труппа запланировала показ «Влюбленного Дьявола» и главный сюрприз — «Отелло» Верди готовит Андрей Кончаловский.

99-й сезон завершился показом оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин». Гендиректор театра Антон Гетьман рассказывал, почему труппа гордиться ушедшим сезоном.