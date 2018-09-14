Прямой эфир

МАМТ открыл юбилейный сезон оперой «Война и мир»

0
Фото: stanmus.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московском академическом музыкальном театре (МАМТ) им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко юбилейный сотый сезон начали с премьеры «Войны и мира».

Впервые опера была показана в Москве шесть лет назад, тогда зрители остались в восторге от постановки. Чтобы повторить успех, пришлось задействовать всех сотрудников театра — более 500 человек.

«Каждая постановка «Войны и мира», каждый повтор — это практически новая премьера. Это очень сложный труд, в течение сезона он практически невозможен», — рассказал главный дирижер МАМТ им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Феликс Коробов телеканалу РЕН ТВ.

По его словам, спектакль покажут лишь три раза — дольше артистам не выдержать. Гримерных на всех не хватило, в результате пришлось закрыть атриум, где зрители обычно проводят время в антракте.

С «Войны и мира» в театре начнется фестиваль Прокофьева — покажут балет «Каменный цветок» в хореографии Юрия Григоровича, «Золушку», «Любовь к трем апельсинам» и «Обручение в монастыре». В честь юбилейного сезона труппа решила исполнить лучшие спектакли последних годов.

Для молодой публики это шанс увидеть то, что давно не показывали на столичных подмостках. Планируется также много музыкальных новинок.

«Аиду», и «Хованщину», и «Лючию ди Ламмермур», «Пиковую даму» и «Евгения Онегина», и «Макбет», и «Медею» — все наши самые яркие, интересные и необычные спектакли, среди которых есть и очень популярные названия, и, наоборот, очень редкие», — пояснил худрук театра Александр Титель.

На вторую половину сезона труппа запланировала показ «Влюбленного Дьявола» и главный сюрприз — «Отелло» Верди готовит Андрей Кончаловский.

99-й сезон завершился показом оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин». Гендиректор театра Антон Гетьман рассказывал, почему труппа гордиться ушедшим сезоном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ирина Апексимова объяснила популярность Театра на Таганке
Артист цыганского театра «Ромэн» избил коллегу из-за ревности

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017