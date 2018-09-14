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Башкирские фермеры переориентируются с зерна на мясо и молоко

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Фермеры в Башкирии вынуждены будут переориентироваться с выращивания зерновых на производство мяса и молока. По словам премьер-министра республиканского правительства Русэма Марданова, по производству зерна Башкирия не может конкурировать с традиционно зерновыми регионами.

Премьер считает: всему виной климат, который в регионе не настолько хорош, как в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области. Таким образом, башкирские аграрии перейдут на другие виды сельхозбизнеса, сообщает «МедиаКрСеть».

Марданов отметил, что Башкирия всегда считалась аграрной республикой, а потому сельское хозяйство в ее экономике останется ключевой составляющей.

В августа сообщалось о том, что в Башкирии начали создавать геоинформационную систему (ГИС) аграрного комплекса. На карту республики планируется нанести всю имеющуюся информацию о сельском хозяйстве республики. В частности, поля, хозяйства, выращиваемые культуры, информацию о работающих людях и предприятиях, используемую технику и многое другое.

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