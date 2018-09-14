В Госдуме ответили на обвинения РФ в отсутствии поставок воды в Крым‍

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал обвинения главы МИД Украины Павла Климкина в том, что Россия якобы лишила Крым водоснабжения. Парламентарий считает, что заявления украинского политика — это попытка «одурачить российский и украинский народы».

Обвинения Климкина, появившиеся 13 сентября на его странице в Facebook, стали реакцией на требование депутатов фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде привлечь его к ответственности за призыв оставить Крым без воды.

«Если следовать логике Климкина, то именно российские правители по-стахановски возводили плотину на границе Крыма, именно российские власти с негодованием отвергли привычную для крымчан днепровскую воду», — сказал Бальбек в интервью порталу iz.ru.

Он отметил, что в словах для украинского министра нет логики.

«Абсурд, ахинея, словоблудие — вот более привычные понятия для главного дипломата Украины. Одурачивание российского и украинского народов — вот его жизненное кредо. Правда, одурачить не получилось, сам дураком выглядит», — сказал парламентарий.

Бальбек также обратил особое внимание на слова Климкина о том, что Россия «силой отрезала Крым от Украины».

«Не к лицу министру иностранных дел говорить про силовой захват. Разве шли бои? Разве украинская армия отступала, отстреливаясь?» — отметил депутат.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал и прекратила подачу воды после возвращения республики в состав России. Проблему засухи решили бурением новых артезианских скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток Крыма.

Между тем в Киеве придерживаются четкой позиции: любой ценой не допустить воду в Крым. По словам представителя президента Украины Бориса Бабина, никаких попыток маленькими шагами подвести Украину под подачу этой воды не будет.

Пользователи соцсетей считают, что Киев вредит сам себе, перекрыв водоснабжение на полуостров.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. Тогда 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с РФ. При этом Украина отказывается признавать итоги голосования и считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно указывала, что голосование в Крыму прошло с соблюдением международного права, не нарушило устава ООН и, соответственно, является легитимным.