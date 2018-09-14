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Подростки разгромили магазин в Нефтеюганске

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В ХМАО подростки разгромили магазин «Камил» в 9-м микрорайоне Нефтеюганска. Об этом сообщили очевидцы.

По их словам, группа ребят в возрасте примерно 15 лет ворвалась в помещение. Нападавшие с криками «АУЕ» разбили стеклянную дверь, разломали стойки в магазине и убежали. «Не было такой информации», — сказала ИА «Ура.ру» представитель пресс-службы ОМВД по Нефтеюганску Юлия Огрызкова.

Инцидент стал предметом обсуждения в социальных сетях. Как пишут некоторые комментаторы, торговую точку недавно закрыли на ремонт.

Напомним, в центре Санкт-Петербурга молодежь устроила очередной дебош в ночь на 31 августа. Подростки попытались взломать дверь аптеки на перекрестке Кирочной улицы и Суворовского проспекта.

Субкультура АУЕ («Арестантский уклад един». — iz.ru) пропагандирует среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия.

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