Подростки разгромили магазин в Нефтеюганске

В ХМАО подростки разгромили магазин «Камил» в 9-м микрорайоне Нефтеюганска. Об этом сообщили очевидцы.

По их словам, группа ребят в возрасте примерно 15 лет ворвалась в помещение. Нападавшие с криками «АУЕ» разбили стеклянную дверь, разломали стойки в магазине и убежали. «Не было такой информации», — сказала ИА «Ура.ру» представитель пресс-службы ОМВД по Нефтеюганску Юлия Огрызкова.

Инцидент стал предметом обсуждения в социальных сетях. Как пишут некоторые комментаторы, торговую точку недавно закрыли на ремонт.

Напомним, в центре Санкт-Петербурга молодежь устроила очередной дебош в ночь на 31 августа. Подростки попытались взломать дверь аптеки на перекрестке Кирочной улицы и Суворовского проспекта.

Субкультура АУЕ («Арестантский уклад един». — iz.ru) пропагандирует среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия.