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Выставка золотых сокровищ ацтеков открылась в Южно-Сахалинске

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В областном художественном музее Южно-Сахалинска открылась выставка «Шесть оттенков золота. Сокровища индейцев».

Церемония открытия прошла сегодня, 14 сентября. На выставке представлены изделия древних ацтеков и других индейских народов, сделанные из золота и серебра. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

В экспозицию также вошли различные статуэтки, фигурки, керамическая трубка мира и маски, сделанные несколько тысяч лет назад мастерами народов майя, наска, инков.

Выставка продлится до 23 сентября. Гостям также представят копии фотографий индейцев, сделанные около 100 лет назад.

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