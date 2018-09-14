Выставка золотых сокровищ ацтеков открылась в Южно-Сахалинске

В областном художественном музее Южно-Сахалинска открылась выставка «Шесть оттенков золота. Сокровища индейцев».

Церемония открытия прошла сегодня, 14 сентября. На выставке представлены изделия древних ацтеков и других индейских народов, сделанные из золота и серебра. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

В экспозицию также вошли различные статуэтки, фигурки, керамическая трубка мира и маски, сделанные несколько тысяч лет назад мастерами народов майя, наска, инков.

Выставка продлится до 23 сентября. Гостям также представят копии фотографий индейцев, сделанные около 100 лет назад.