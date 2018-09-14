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Депутатов нижегородского Воскресенска внесли в реестр уволенных

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Депутатов сельсовета Воскресенска в Нижегородской области включили в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Это было сделано после вмешательства районной прокуратуры.

Как уточняет ИА «НьюсНН», три депутата в июне 2018 года досрочно сложили свои полномочия после того, как не предоставили сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год. Однако тогда сельсовет не отправил эти данные в реестр.

Главе местного самоуправления внесли представления. Он привлечен к дисциплинарной ответственности.

В июле сообщалось о том, что в трудовом кодексе может появиться новое основание для увольнения сотрудника — в связи с утратой доверия. Возможность введения нормы рассмотрит Минтруд. Сейчас норма об увольнении в связи с утратой доверия применяется только для госслужащих.

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