Порошенко рассказал о намерении объявить об участии в президентских выборах

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что объявит о своем участии в выборах 2019 года после начала избирательной кампании. Об этом он заявил перед началом встречи «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве.

«Когда объявлю, что иду на выборы? Когда начнется избирательная кампания», — цитирует Порошенко «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на издание «Украинская правда».

Выборы президента на Украине пройдут в марте 2019 года. Предвыборная кампания начнется в декабре текущего года.

Действующий глава государства официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. При этом бывший премьер-министр, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила 30 августа о намерении участвовать в выборах.

В августе в Центральной избирательной комиссии Украины подсчитали, что выборы президента обойдутся казне в 2,3 млрд гривен ($86,9 млн).